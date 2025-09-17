Como Lidar com uma Pessoa Mentira

Pergunta: "Uma pessoa próxima a mim mente muito. Como devo me comportar com ela? (Método para lidar com uma pessoa mentirosa)"

Resposta:

Questões morais e espirituais, tanto para o bem quanto para o mal, são processos que levam tempo. Por exemplo, ninguém se torna um mentiroso da noite para o dia, nem para de mentir de repente. Vários fatores na vida humana podem influenciar gradualmente a quantidade e a qualidade das virtudes e vícios. Na visão da religião, o ser humano não pode ser indiferente ao comportamento e às ações dos outros. Essa grande responsabilidade se aplica a todos na sociedade, e se torna ainda mais importante quando se trata de pessoas próximas, como amigos, familiares e, especialmente, membros da família.

Todos nós, como muçulmanos, somos obrigados a ordenar o bem e proibir o mal. Nesse assunto, devemos agir como um médico habilidoso: primeiro, buscar as causas da "doença" e, depois de descobri-las, agir para tratá-la. O Alcorão diz:

"Os fiéis e as fiéis são amigos e aliados uns dos outros; ordenam o bem e proíbem o mal."¹

Sobre a importância de ordenar o bem e proibir o mal, uma narrativa diz:

"Não é lícito para um olho fiel, que vê a desobediência a Deus, pestanejar até que a situação seja mudada."²

Estratégias para Lidar com uma Pessoa Mentirosa

Comece a Mudança por Você Mesmo Não podemos mudar o comportamento dos outros de imediato. Em vez disso, devemos nos esforçar para ter o melhor comportamento possível, para que, através da bênção de nossas boas ações, os outros também sejam influenciados positivamente. Portanto, advertências contínuas, discussões sobre mentiras e reclamações constantes não trarão bons resultados. Você deve ser cuidadoso com seu próprio compromisso com a honestidade e garantir que esse compromisso não seja apenas um slogan, mas algo genuinamente praticado, para que seus entes queridos sejam incentivados a agir da mesma forma ao verem suas ações. Se houver negligência, mesmo que pequena, em seu próprio comportamento, as pessoas ao seu redor não terão motivação para mudar. Encontre as Raízes do Problema Às vezes, as pessoas mentem por causa de uma fé fraca. Por isso, você deve tentar fortalecer as bases de sua crença, talvez sugerindo que conversem com especialistas religiosos. Dessa forma, você fortalece sua visão de mundo espiritual. Em outras ocasiões, o comportamento de uma pessoa é resultado de sua ignorância ou negligência quanto aos efeitos positivos ou negativos de suas ações. Portanto, é melhor, em conversas diárias, falar de forma sutil, mas constante, sobre os benefícios da honestidade e os efeitos negativos da mentira na vida. Algumas pessoas mentem porque se sentem inseguras sobre a reação dos outros ao dizerem a verdade. Na verdade, quando foram honestas, talvez tiveram que se justificar e enfrentaram reações duras, o que as levou a mentir para escapar de tais reações. Por isso, é essencial que os familiares, especialmente os pais, não reajam de forma a fazer com que seus filhos se arrependam de terem sido honestos. Proíba Indiretamente Cumpra sua responsabilidade de proibir o mal de forma indireta, para que a gravidade desse pecado não seja minimizada. Enviar vídeos curtos, mensagens de texto, compartilhar palestras ou apresentar livros sobre o assunto pode ser eficaz para mudar o comportamento da pessoa. É melhor aumentar a conscientização dela sobre as consequências desse comportamento de forma indireta. Tenha certeza de que, com a ajuda de Deus, sua advertência surtirá efeito a longo prazo. O Alcorão diz:

"E adverte, pois a advertência beneficia os fiéis."³

O Efeito Milagroso do Amor Compreenda a situação da pessoa e ofereça-lhe amor incondicional. Dar-lhe um presente, assegurar-lhe que você a apoiará em todas as situações, e defendê-la em assuntos defensáveis, podem fortalecer o laço emocional entre vocês. Quando as relações se aprofundam, a obediência e a receptividade aumentam, e sua advertência será mais bem aceita. Com seu bom comportamento, mostre-lhe que você é um apoio confiável. Fortalecer a comunicação verbal entre os membros da família pode fortalecer os laços emocionais. Tenha certeza de que o amor tem um efeito milagroso. Com a ferramenta do amor, e longe de tensões e conflitos, você pode convencê-la a buscar a honestidade. Cuidado para não expô-la, envergonhá-la ou repreendê-la na frente dos outros. Elimine os Fatores Ambientais Talvez amigos ou o ambiente tenham encorajado a mentira. A influência das pessoas ao nosso redor e o contato com elas não podem ser ignorados. Portanto, para convidar a pessoa à honestidade, é preciso, se possível, gerenciar ou eliminar os fatores ambientais. Se você tem amigos em comum ou parentes fiéis, pode, sob diferentes pretextos, criar oportunidades para se encontrarem e conviverem, para que essa interação a influencie. Use Intermediários Use pessoas que tenham influência sobre ela. Por exemplo, se ela ouve os mais velhos, você pode discutir o assunto confidencialmente com eles e pedir que a aconselhem de forma indireta. Concentre-se em Comportamentos Positivos Um dos fatores que pode levar as pessoas a não se interessarem por fazer o bem é o fato de que suas boas ações e qualidades positivas não são notadas. Às vezes, as pessoas precisam de encorajamento para continuar fazendo o bem. Destaque as outras qualidades positivas da pessoa, e assim, crie um ambiente propício para encorajá-la a ser honesta. Construa a Autoconfiança Algumas pessoas mentem por falta de autoconfiança ou para obter atenção, benefícios ou recompensas, sejam materiais ou espirituais. Ao lidar com essas pessoas, é necessário focar em suas necessidades, mas também destacar suas boas ações e qualidades, para que se sintam vistas e valorizadas. Evite Investigar Não há necessidade de investigar constantemente os assuntos pessoais da pessoa ou de lembrá-la de suas mentiras. Às vezes, é necessário ignorar propositalmente e evitar a investigação e o rastreamento das mentiras. Lembre-se, o objetivo de lidar com um mentiroso é corrigi-lo, não humilhá-lo ou buscar vingança. Gerencie a Relação Se for possível reduzir o contato ou até mesmo cortá-lo temporariamente, isso pode servir como um alerta. Isso deve ser feito somente depois que as outras advertências não surtirem efeito.

Nota:

Nunca se esqueça de rezar e buscar a intercessão da Ahl al-Bayt (A.S.), pois somos obrigados a buscar nossas necessidades materiais e espirituais de Deus por meio dessas almas iluminadas.

Conclusão

Explicar a gravidade da mentira e detalhar suas consequências materiais e espirituais pode influenciar a mudança de comportamento da pessoa. Algumas pessoas só mudam quando se sentem amadas. É seu dever usar o método apropriado para a personalidade dela. Em nenhuma fase de sua orientação, desvie-se do bom comportamento e do respeito. Além disso, seja um exemplo com suas ações e seja honesto. Ao confrontar uma mentira, mantenha a calma e evite reações emocionais como a raiva. Às vezes, também é necessário ter uma conversa franca com a pessoa e perguntar-lhe a razão de suas mentiras.

Referências para Leitura Adicional:

O Dever Esquecido, Estratégias do Líder Supremo sobre Ordenar o Bem e Proibir o Mal. Métodos de Ordenar o Bem e Proibir o Mal, de Mahdiyeh Khosravi.

Notas:

¹ Sura At-Tawbah, v. 71. ² Wasa'il al-Shi'ah, Al-Hurr al-Amili, v. 11, p. 399. ³ Sura Adh-Dhariyat, v. 55.