A Agência Internacional de Notícias Ahl al-Bayt (A.S.) - ABNA relata um hadith do Profeta (S.A.A.S.):

“O direito do filho sobre o pai é que o pai lhe escolha um bom nome, o eduque bem e lhe ensine o Alcorão.” (1)

O Papel de Irmãos e Irmãs no Desenvolvimento Mútuo

Os filhos na família não são apenas recetores de educação, mas também podem desempenhar um papel eficaz na educação mútua. Esta influência positiva está enraizada nas interações diárias, na modelagem de comportamento e nas profundas relações emocionais entre irmãos e irmãs.

A seguir, são destacados alguns dos efeitos educativos positivos dos filhos uns sobre os outros:

1. Modelagem de Comportamento e Hábitos

A Educação Cuidadosa do Filho Mais Velho Facilita o Processo: Os filhos mais velhos podem ser um bom modelo para os mais novos. Seus comportamentos positivos, valores e hábitos são inconscientemente imitados pelos seus irmãos e irmãs mais novos. Por exemplo, o estudo regular de um filho pode criar motivação para os outros.

2. Desenvolvimento de Habilidades Sociais Essenciais

Interação Mútua Promove Habilidades-Chave: As interações entre os filhos preparam o terreno para a aprendizagem de habilidades como empatia, cooperação, resolução de conflitos e respeito mútuo . Durante brincadeiras e atividades conjuntas, eles aprendem a comunicar-se com os outros e a compreender as necessidades uns dos outros.

As interações entre os filhos preparam o terreno para a aprendizagem de habilidades como . Durante brincadeiras e atividades conjuntas, eles aprendem a comunicar-se com os outros e a compreender as necessidades uns dos outros. Desenvolvimento de Habilidades de Resolução de Problemas: Durante as desavenças e desafios entre os filhos, eles aprendem a resolver problemas pacificamente . Esta habilidade fortalece as bases do seu pensamento crítico e da tomada de decisões corretas.

Durante as desavenças e desafios entre os filhos, eles aprendem a . Esta habilidade fortalece as bases do seu e da tomada de decisões corretas. Formação de Indivíduos Sociáveis: As atividades de grupo e os jogos partilhados entre os filhos promovem neles o espírito de equipa e o trabalho coletivo. Eles aprendem a cooperar uns com os outros para alcançar um objetivo comum.

3. Nutrição do Cuidado e Apoio Mútuo

A Transmissão do Papel de Apoio dos Filhos Mais Velhos: Ao cuidarem dos mais novos, os filhos mais velhos desenvolvem um senso de responsabilidade . Esta experiência não só contribui para o seu crescimento pessoal, mas também proporciona aos mais novos uma sensação de segurança e apoio .

Ao cuidarem dos mais novos, os filhos mais velhos desenvolvem um . Esta experiência não só contribui para o seu crescimento pessoal, mas também proporciona aos mais novos uma sensação de . Aprendizagem do Afeto Através da Bondade Fraterna: As relações entre irmãos e irmãs constroem as bases para a amizade e o apoio mútuo no futuro. Estes laços emocionais ensinam os filhos a demonstrar amor, carinho e sacrifício na prática.

4. Reforço Educacional e Académico

Os Filhos Mais Velhos como Tutores Particulares: Quando os filhos mais velhos explicam o material educativo aos mais novos, eles próprios adquirem uma melhor compreensão do assunto. Este processo é uma experiência educativa valiosa tanto para o pequeno "professor" quanto para o "aluno".

A família, como um sistema educativo, oferece uma oportunidade única para os filhos aprenderem e crescerem não só com os pais, mas também uns com os outros. Estas interações fortalecem os seus alicerces pessoais e sociais, preparando-os para a vida em sociedade.

