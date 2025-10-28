A Visão do Islã sobre o Respeito à Privacidade Individual

ABNA Brasil: Sem dúvida, a existência humana tem duas dimensões: a individual e a social, e por isso possui dois tipos de vida: a privada e a pública, cada uma com suas próprias características, regras e regulamentos.

O ser humano é forçado a suportar muitas restrições no ambiente social em termos de vestimenta, maneira de se mover e interagir. No entanto, é claro que a continuação deste estado durante todo o dia e noite é cansativa e problemática.

Ele deseja estar livre por um período do dia e da noite, afastar as restrições, descansar, ter conversas privadas com sua família e filhos, e aproveitar essa liberdade o máximo possível. Por isso, ele se refugia em sua casa particular, separando temporariamente a sua vida da sociedade ao fechar as portas para os outros e se libertando da massa de restrições que era forçado a impor a si mesmo no ambiente social.

Agora, neste ambiente livre, com esta filosofia clara, deve haver segurança suficiente. Se for permitido que qualquer pessoa invada este ambiente e transgrida a sua fronteira segura, essa liberdade, descanso e paz não existirão mais, e o ambiente se transformará na rua e no mercado.

Por esta razão, sempre houve regulamentos especiais entre as pessoas a este respeito, e em todas as leis do mundo, entrar na casa de alguém sem a sua permissão é proibido e sujeito a punição. Mesmo quando a necessidade de segurança ou outros fatores exige a entrada sem permissão, apenas autoridades limitadas e específicas têm o direito de conceder tal autorização.

No Islã, instruções muito enfáticas foram dadas neste campo, e existem regras e detalhes que raramente são vistos em outro lugar.

Instruções Islâmicas para Preservar a Privacidade

1. Não Ficar de Frente para a Porta

Lemos em um Hadith que Abū Sa'īd, um dos companheiros do Profeta (S.A.A.W.), pediu permissão para entrar numa casa, enquanto estava em frente à porta do Profeta (S.A.A.W.). O Profeta (S.A.A.W.) disse: "Não fiques de frente para a porta ao pedir permissão!"

Em outra narração, lemos que o próprio Profeta (S.A.A.W.), ao chegar à porta de alguém, não ficava em frente à porta, mas sim do lado direito ou esquerdo, e dizia: "Assalāmu 'alaykum" (Que a paz esteja convosco), e assim pedia permissão para entrar; pois na época ainda não era costume pendurar cortinas em frente à porta. (1)

2. Pedir Permissão aos Familiares Próximos

Até mesmo nas narrações islâmicas, lemos que a pessoa deve pedir permissão ao entrar na casa de sua mãe, ou pai, ou até mesmo de seu filho.

Numa narração, consta que um homem perguntou ao Profeta (S.A.A.W.): "Devo pedir permissão quando quiser entrar na casa da minha mãe?" Ele respondeu: "Sim." O homem disse: "Minha mãe não tem outro servo além de mim. Devo pedir permissão mesmo assim?" O Profeta (S.A.A.W.) disse: "أَ تُحِبُّ أَنْ تَراها عُرْیانَةً" ("Gostarias de ver a tua mãe nua?") O homem respondeu: "Não." O Profeta (S.A.A.W.) disse: "فَاسْتَأْذِنْ عَلَیْها" ("Então, pede-lhe permissão!") (2)

3. O Exemplo da Família do Profeta: Respeito à Filha

Em outra narração, lemos que o Profeta (S.A.A.W.), quando queria entrar na casa de sua filha Fāṭimah (A.S.), primeiro chegava à porta, punha a mão nela e a afastava um pouco, depois dizia: "Assalāmu 'alaykum." Fāṭimah (A.S.) respondia à saudação de seu pai. Em seguida, o Profeta (S.A.A.W.) perguntava: "Tenho permissão para entrar?" Ela respondia: "Entra, ó Mensageiro de Deus!" O Profeta (S.A.A.W.) perguntou: "A pessoa que está comigo também tem permissão para entrar?" Fāṭimah (A.S.) respondeu: "Eu não estou com o meu véu (miqna'ah) na cabeça." Depois que ela se cobriu com o véu islâmico, o Profeta (S.A.A.W.) saudou novamente e Fāṭimah (A.S.) respondeu. Ele pediu novamente permissão para si mesmo e, após a resposta afirmativa de Fāṭimah (A.S.), pediu permissão para o seu companheiro, Jābir ibn 'Abdillāh. (3)

Este Hadith mostra claramente o quão precisamente o Profeta (S.A.A.W.), que era um modelo para todos os muçulmanos, observava estes pontos.

4. Pedir Permissão Três Vezes e Não Insistir

Em algumas narrações, até lemos que é preciso pedir permissão três vezes:

Para que a primeira permissão seja ouvida.

Para que o dono da casa se prepare na segunda.

Para que na terceira, se quiserem, deem permissão, e se não quiserem, não deem! (4)

Alguns até consideraram necessário que haja um intervalo entre estas três permissões; pois às vezes o dono da casa não está vestido apropriadamente, às vezes ele não quer que ninguém o veja naquele estado, às vezes o quarto está desarrumado, e às vezes há segredos que ele não quer que outros saibam. Deve-se dar-lhe tempo para se recompor.

E se a permissão não for concedida, deve-se desistir sem o menor sentimento de desconforto. (5)

Referências: