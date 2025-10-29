Carta 21 de Nahj al-Balagha Conselhos Econômicos e Éticos para Autoridades do Governo Islâmico

Abna Brasil: alguns comentaristas de Nahj al-Balagha consideram que a Carta 21 é parte de uma carta maior de Imam Ali (A.S.) para "Ziyad ibn Abih". Seyed Razi teria selecionado e incluído trechos desta carta como a Carta 20 e a Carta 21.

O texto completo desta carta foi registrado antes de Seyed Razi no livro Ansab al-Ashraf do falecido Baladhuri. Além disso, Ibn Abi al-Hadid, em seu comentário, citou o texto completo com algumas variações, sugerindo que ele o obteve de uma fonte diferente de Nahj al-Balagha.

Atualmente, a principal fonte que narra este trecho é Ansab al-Ashraf, pois outras fontes que o transmitiram a partir de Imam Ali (A.S.) não estão mais acessíveis. No entanto, após Seyed Razi, livros como Ghurar al-Hikam e Bihar al-Anwar também citaram essa narrativa de Nahj al-Balagha.

Na passagem selecionada de Imam Ali (A.S.) em Nahj al-Balagha, ele diz:

«فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً، وَاذْکُرْ فِی الْیَوْمِ غَداً، وَأَمْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ، وَقَدِّمِ الْفَضْلَ لِیَوْمِ حَاجَتِکَ. أَتَرْجُو أَنْ یُعْطِیَکَ اللّهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِینَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَکَبِّرِینَ! وَتَطْمَعُ ـ وَأَنْتَ مُتَمَرِّغٌ فِی النَّعِیمِ؛ تَمْنَعُهُ الضَّعِیفَ وَالْأَرْمَلَةَ ـ أَنْ یُوجِبَ لَکَ ثَوَابَ الْمُتَصَدِّقِینَ؟ وَإِنَّمَا الْمَرْءُ مَجْزِیٌّ بِمَا أَسْلَفَ وَقَادِمٌ عَلَی مَا قَدَّمَ، وَالسَّلامُ.»

"Abandone o desperdício e adote a moderação. Pense no amanhã (na vida após a morte) a partir de hoje. Retenha apenas a quantia de dinheiro necessária para suas necessidades e envie o restante para o dia de sua necessidade (na vida após a morte). Você espera que Deus lhe conceda a recompensa dos humildes, enquanto para Ele você está entre os arrogantes? Você aspira obter a recompensa daqueles que dão esmolas, enquanto vive imerso em luxo, negando-o aos pobres e às viúvas? Saiba que uma pessoa só é recompensada pelo que enviou adiante e chegará aonde o que ela enviou já está. E a paz esteja com você."

Os conselhos do Imam (A.S.) nesta carta podem ser resumidos em algumas partes. A primeira é a ênfase na moderação econômica e na ausência de desperdício em tudo o que é necessário para a vida material. Uma pessoa não deve ser extravagante a ponto de gastar além de sua dignidade, caráter e meios, nem deve viver com avareza a ponto de ser indigna. Em outras palavras, não deve ir a nenhum extremo no uso dos bens materiais, mas sim praticar a moderação.

Em seguida, o Imam (A.S.) adverte: "Pense no amanhã (na vida após a morte) a partir de hoje. Retenha apenas a quantia de dinheiro necessária para suas necessidades e envie o restante para o dia de sua necessidade." Ele nos lembra do Dia do Juízo e da importância da vida após a morte. Ao mesmo tempo, ele enfatiza que a moderação não deve causar dificuldades ou fazer com que a pessoa dependa dos outros para suprir suas necessidades essenciais. Da mesma forma, não se deve gastar excessivamente tempo e capital acumulando bens para seus herdeiros.

Por fim, o conselho sobre a humildade e a ênfase na caridade e generosidade são outros pontos que Imam Ali (A.S.) aborda nesta carta para todas as pessoas.