A 20ª Carta de Nahj al-Balaghah: A Penalidade pela Traição nos Bens Materiais e Espirituais do Sistema Islâmico

Abna Brasil: em cada posição governamental, as pessoas são "confiáveis" para transmitir instruções e "capazes" de implementar decisões, mas também são "guardiãs de segredos" do governo e "fiduciárias" na arrecadação, proteção e despesa dos fundos estatais. A "negligência intencional" na execução correta de qualquer um desses quatro pontos pode ser considerada uma forma de traição aos ativos espirituais e materiais do governo islâmico, e o perpetrador pode ser considerado um "traidor do Bait-ul-Mal".

Com base nisso, a 20ª carta de Nahj al-Balaghah deve ser vista como um aviso para todos esses casos. Se alguém, intencionalmente e para benefício pessoal ou partidário, transmitir ou executar instruções administrativas de forma incompleta, ou divulgar um segredo para condenar seus rivais e impor sua própria opinião, não há diferença entre ele e uma pessoa que traiu bens governamentais ou se apropriou indevidamente do Bait-ul-Mal.

A Severa Advertência do Imam Ali (a.s.)

Em uma carta que o Imam Ali (a.s.) escreveu a "Ziyad ibn Abih" — parte da qual está na carta 20 e parte na carta 21 de Nahj al-Balaghah, e o texto completo pode ser encontrado na obra Tarikh al-Yaqubi — ele descreve a penalidade pela traição aos bens do governo. Esta carta foi escrita a Ziyad quando ele era o sucessor de ibn Abbas no governo de Basra.

"Juro por Deus, um juramento sincero: se me chegar a notícia de que tu traíste qualquer coisa, grande ou pequena, do tesouro público dos muçulmanos, farei questão de te punir com tal severidade que te deixará com poucas posses, com um fardo pesado e uma posição humilde."

Nesta carta, o Imam ameaça "Ziyad ibn Abih" ou qualquer pessoa em um governo islâmico que tenha a intenção, a vontade ou o plano de trair bens materiais ou espirituais. Ele enfatiza sua ameaça com um juramento solene: "Juro por Deus, um juramento sincero!"

As três punições que o Imam estabeleceu para qualquer traidor dos bens do governo islâmico são: