Os jejuns de Rajab: um tesouro oculto para os amantes da espiritualidade

Escudo contra o castigo e fonte de perdão

O Imam Sadiq (A.S.) afirma:

“Quem jejuar um único dia de Rajab, afastará de si a ira de Deus, e uma porta do Inferno será fechada para ele.”

O Profeta Muhammad (S.A.A.S.) também disse que o jejum de Rajab equivale à expiação de setenta anos de pecados, revelando o poder transformador desse mês sagrado.

Sustento espiritual e material

O Imam Musa al-Kazim (A.S.) descreve Rajab como o nome de um rio no Paraíso, mais branco que o leite e mais doce que o mel, do qual beberá aquele que jejuar um dia neste mês. Além disso, há relatos sobre o atendimento das súplicas e a ampliação do sustento para os que jejuam, mostrando a conexão entre o crescimento espiritual e as bênçãos materiais.

O início de uma trilogia sagrada

Rajab, Shaʿbān e Ramadã formam uma trilogia espiritual inseparável. O Profeta (S.A.A.S.) disse:

“Rajab é o mês de Deus, Shaʿbān é o meu mês, e Ramadã é o mês da minha comunidade.”

Assim, o jejum de Rajab é o primeiro passo de uma jornada de purificação, preparando o coração para os favores divinos que culminam no mês do jejum obrigatório.

Em resumo, o jejum de Rajab é um ato de amor, resistência e preparação espiritual, um pacto silencioso entre o servo e seu Senhor, que abre caminhos de luz tanto nesta vida quanto na eternidade.