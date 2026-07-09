  1. Home
  2. Temas Religiosos
  3. Conhecimentos

A Estação Louvada (Maqām Maḥmūd) – 6

9 julho 2026 - 10:37
News ID: 1837735
A Estação Louvada (Maqām Maḥmūd) – 6

A Estação Louvada (Maqām Maḥmūd) – 6

Na Ziyarat Ashura, o pedido para alcançar o Maqām Maḥmūd (Estação Louvada) não significa desejar a posição do Profeta Muhammad (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele e sua família). Antes, significa buscar a ligação com a fonte da intercessão e da misericórdia divina por meio da Wilayah da Ahl al-Bayt (A.S.), para beneficiar-se de sua intercessão e, sob a luz dessa autoridade espiritual, tornar-se um instrumento de orientação para outras pessoas e conduzir os corações ao Imam (A.S.).

Tags

Contéudo Relacionado

Your Comment

You are replying to: .
captcha