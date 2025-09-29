A Morte em um Dia Específico: Livre-arbítrio Humano e Seu Papel na Perspectiva do Alcorão e das Narrativas Islâmicas

A narrativa do Imam Sadiq (A.S.) discute a virtude de morrer no período entre o pôr do sol de quinta-feira e o pôr do sol de sexta-feira, e promete salvação da "pressão do túmulo" para aqueles que falecem nesse intervalo. Esta tradição levanta uma questão importante: será que o ser humano tem controle sobre o dia de sua morte? Teremos nós um papel na determinação do momento de nosso falecimento? Este artigo, baseando-se em versículos do Alcorão e análises religiosas, busca responder a essas perguntas.

Análise da Narrativa do Imam Sadiq (A.S.)

A narrativa em questão destaca uma virtude particular para a morte neste período específico. Tais tradições expressam a graça divina para com os crentes, mostrando que até mesmo o momento de sua morte pode ser um sinal da misericórdia de Deus. No entanto, isso não significa que o ser humano possa determinar voluntariamente o momento de sua morte. Em vez disso, indica que Deus, com base nas ações e na fé de Seus servos, os cobre com Sua graça.

A Perspectiva do Alcorão sobre a Morte e a Vontade Humana

O Alcorão Sagrado afirma explicitamente que o momento da morte está nas mãos de Deus, e o ser humano não tem controle sobre ele. Diversos versículos abordam este tópico:

Versículo 11 da Surata Ghafir: « حَتَّیٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ کَلَّا ۚ إِنَّهَا کَلِمَهٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ»

Tradução: "Até que, quando a morte se apresenta a um deles, ele diz: 'Senhor meu, fazei-me retornar! Talvez eu realize o bem naquilo que deixei (para trás)'. Que nada! É uma palavra que ele está dizendo. E, atrás deles, há uma Barreira (Barzakh), até o Dia em que forem ressuscitados."

Este versículo demonstra que quando a morte chega, não há retorno, e o ser humano não pode alterar o momento de seu falecimento. Versículo 3 da Surata Al-Furqan: « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا یَخْلُقُونَ شَیْئًا وَهُمْ یُخْلَقُونَ وَلَا یَمْلِکُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا یَمْلِکُونَ مَوْتًا وَلَا حَیَاةً وَلَا نُشُورًا»

Tradução: "E eles tomaram, em vez d'Ele, deuses que nada criam, e eles mesmos são criados, e não possuem, para si mesmos, dano nem benefício, e não possuem morte, nem vida, nem ressurreição."

Este versículo declara explicitamente que o ser humano não é o senhor de sua própria morte ou vida. Versículo 145 da Surata Al Imran: « وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْیَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَهِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ»

Tradução: "E ninguém morre, a não ser com a permissão de Allah, em tempo predeterminado. E a quem deseja a recompensa da vida terrena, dá-Lo-emos dela; e a quem deseja a recompensa da Derradeira Vida, dá-Lo-emos dela. E retribuiremos os agradecidos."

Este versículo enfatiza que a morte só ocorre com a permissão de Deus e em um tempo predeterminado.

O Papel Humano no Momento da Morte

Com base nos versículos do Alcorão, o ser humano não pode escolher o momento de sua morte. No entanto, isso não significa que ele não tenha um papel a desempenhar. As ações e a fé de uma pessoa podem fazer com que Deus a faça falecer em momentos e estados que são sinais da graça divina. Em outras palavras, embora não tenhamos o controle direto sobre o dia de nossa morte, podemos, através de boas ações e da piedade, ser agraciados pela bondade de Deus, que pode nos fazer falecer em ocasiões abençoadas, como a sexta-feira.

O Imam Sadiq (A.S.) em sua narrativa aponta para o mérito de morrer em um momento específico, o que indica que se alguém morre nesse período, recebeu uma atenção especial de Deus. Isso pode ser o resultado de sua fé e boas ações, pelas quais Deus decretou este tempo para sua morte.

Livre-arbítrio na morte: O Alcorão afirma categoricamente que o momento da morte está nas mãos de Deus, e o ser humano não tem a capacidade de adiantá-lo ou adiá-lo.

O papel indireto do ser humano: Embora o ser humano não possa escolher o momento de sua morte, suas boas ações e piedade podem fazer com que Deus o leve deste mundo em ocasiões de grande mérito. Portanto, morrer em uma sexta-feira – de acordo com a narrativa do Imam Sadiq (A.S.) – é um sinal da graça de Deus para um servo cujas ações fizeram com que esse momento fosse determinado para sua morte.

O propósito da narrativa: A tradição do Imam Sadiq (A.S.) não tem como objetivo sugerir que o ser humano pode escolher o momento de sua morte, mas sim expressar a virtude de um tempo específico e encorajar a piedade e as boas ações para se tornar merecedor dessa graça divina.

Conclusão: A morte está nas mãos de Deus, mas nossas ações influenciam a forma e os momentos abençoados em que ela pode ocorrer. Portanto, devemos sempre nos esforçar para obter a satisfação de Deus, para que, se nossa morte for decretada em um momento especial, possamos nos beneficiar das graças divinas.