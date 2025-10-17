Os Efeitos Prejudiciais da 'Tristeza e Angústia' nas Palavras do Imam Ali (A.S.)

ABNA Brasil: O Imam Ali (A.S.), na sabedoria 143 do Nahj al-Balāghah, expressa o efeito da tristeza e da angústia no corpo e na alma humana, dizendo: (A angústia é metade da velhice); "اَلْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ".

Isto indica que a tristeza e a angústia, em muitos casos, envelhecem o ser humano, mesmo que a pessoa não tenha envelhecido em termos de idade. Os seus cabelos gradualmente embranquecem, a sua postura se curva, as suas forças físicas diminuem, e ele sente-se velho em termos de pensamento e espírito. A intenção do Imam (A.S.) é que o ser humano deve evitar a tristeza e a angústia o máximo possível e precaver-se dos seus efeitos negativos.

É claro que não se pode negar que as causas da tristeza e da angústia são diversas, e parte delas é inevitável. Às vezes, está relacionada a questões religiosas e espirituais com as quais o ser humano terá que lidar. Numa narração famosa de Ibn 'Abbās, lemos que ele disse: "Nenhum versículo foi revelado ao Profeta (S.A.A.W.) mais severo e difícil do que este versículo: "Sê firme, como te foi ordenado..." (1) Por isso, quando os seus companheiros perguntaram: 'Ó Mensageiro de Deus! Por que o seu cabelo embranqueceu tão cedo e os sinais de velhice apareceram?', ele respondeu: "Hūd e Al-Wāqi'ah me envelheceram" (2). Diz-se que a razão é a ordem que Deus deu ao Seu Profeta sobre a firmeza (Istiqāmah) diante de inimigos teimosos, rancorosos e impiedosos. Sabemos que as suras Hūd e Al-Wāqi'ah foram ambas reveladas em Meca, numa época em que o Profeta (S.A.A.W.) estava sob forte pressão dos politeístas, e diz-se que a sura Hūd foi revelada após a morte de Abū Ṭālib e Khadījah, quando ondas de tristeza e angústia cercavam o coração puro do Profeta (S.A.A.W.).

A Raiz Material da Tristeza e as Soluções

No entanto, muitos dos fatores de tristeza e angústia são questões que o ser humano pode evitar ou às quais pode ser indiferente. Por isso, consta numa narração que a visita aos túmulos elimina a tristeza e a angústia; pois a fonte de muitas tristezas são questões materiais. Quando a pessoa visita os túmulos e vê o fim da vida mundana, que o rico e o pobre jazem no mesmo lugar e nenhum levou nada consigo além de um sudário, ela encontra paz.

Na medicina moderna, está claramente provado que a fonte de muitas doenças físicas são os distúrbios mentais. Doenças nervosas, cardíacas, estomacais e outras são, em muitos casos, causadas por estresse, angústia e tristeza, e o único tratamento é libertar-se delas. Se a pessoa tiver uma determinação firme e uma vontade forte, pode afastar-se delas. Muitos sábios e poetas têm palavras perspicazes e ricas para ajudar as pessoas a esquecer as causas deste tipo de tristeza e angústia.

O poeta árabe diz:

ما فاتَ مَضی وَ ما سَیَأْتیکَ فَأَیْنَ *** قُمْ فَاغْتَنِمِ الْفُرْصَةَ بَیْنَ الْعَدَمَیْنِ

O que passou, já se foi, e o que virá, onde está?

Levanta-te e aproveita a oportunidade entre as duas inexistências.

E o poeta persa diz:

از دی که گذشت هیچ از آن یاد مکن *** فردا که نیامدست فریاد نکن

Não te lembres do que passou ontem,

E não te aflijas pelo amanhã que ainda não chegou.

Na verdade, estes dois poetas parecem ter tirado a sua ideia do Hadith do Imam Ṣādiq (A.S.), que diz: "Sede pacientes em relação ao mundo, pois ele é apenas uma hora. O que passou, não encontrareis dor nem alegria, e o que não chegou, não sabeis o que é. É apenas a vossa hora em que estais, por isso, sede pacientes nela na obediência a Deus e sede pacientes no abandono da desobediência a Deus" (3).

Na verdade, muitos pensamentos tristes são pensamentos vãos que nós mesmos criamos. Por exemplo, sentamo-nos a comparar-nos com pessoas em posições superiores e derramamos lágrimas de arrependimento pela nossa privação, e às vezes dizemos: "Quem dera não tivéssemos perdido aquela oportunidade, pois se não tivéssemos perdido, hoje teríamos tal riqueza ou tal posição." Por esta razão, foi ordenado que olhemos sempre para aqueles que estão abaixo de nós para ficarmos felizes e contentes, e não olhemos para aqueles que estão acima, para não ficarmos tristes e angustiados (4).

Claro, muitas vezes, quando ocorrem acidentes, vemos apenas um lado da moeda e ficamos preocupados, enquanto o outro lado da moeda pode conter assuntos que nos dariam a melhor ajuda. O Sagrado Alcorão diz: "E talvez repudieis algo, e Deus ponha nisso um bem numeroso" (5).

O poeta diz:

جبین گره مکن از هر بدی که پیش آید *** کز این نوشته تو یک روی صفحه می خوانی

به روی دیگر آن نعمتی نهفته خدای *** که شکر کردنِ آن تا به حشر نتوانی.

Não franzas a testa diante de todo o mal que surge,

Pois desta escrita tu lês apenas uma face da página.

Na outra face, Deus escondeu uma bênção,

Cujo agradecimento não poderás fazer até o Dia da Ressurreição. (6), (7)

Notas de Rodapé: