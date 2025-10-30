Técnicas para Lidar com a "Raiva e a Ira" à Luz dos Ensinamentos Alcorânicos

ABNA Brasil: A raiva e a ira são emoções humanas poderosas que, se não forem controladas, podem causar sérios danos ao indivíduo e aos seus arredores. No estilo de vida islâmico, o controle da raiva não é apenas uma recomendação ética, mas é considerado uma das características proeminentes dos piedosos e dos crentes. O Alcorão Sagrado, com uma visão profunda da psicologia humana, oferece estratégias práticas e espirituais para gerir esta emoção destrutiva. Neste artigo, examinaremos algumas das técnicas para lidar com a raiva e a ira, com base nos versículos divinos.

1. Reconhecer as Raízes e as Consequências da Raiva (Autoconsciência):

O primeiro passo para lidar com a raiva é reconhecê-la. A consciência de quais fatores fazem a raiva acender-se em nós e quais consequências destrutivas podem advir dela, ajuda-nos a lidar com ela de forma mais consciente. A raiva pode ter origem na arrogância, inveja, egoísmo ou até mesmo no medo. O Alcorão Sagrado ensina-nos a olhar sempre para dentro de nós e a autoavaliarmo-nos.

2. Conter a Raiva, Perdoar e Conceder Clemença:

Uma das mais importantes estratégias do Alcorão para lidar com a raiva é o “kaẓm al-ghayẓ”, ou conter a raiva. Este ato é um sinal de força espiritual e domínio sobre o nafs (ego). Aquele que é capaz de controlar a sua raiva é elogiado por Deus. Na sequência desta característica, Deus também recomenda o “‘afw” (perdão e clemência), que é um nível mais elevado de controle da raiva e conduz à paz e à tranquilidade nas relações humanas.

O Alcorão Sagrado diz:

“الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ” (1)

Tradução: “Aqueles que gastam (em caridade) na prosperidade e na adversidade; e contêm a sua raiva; e perdoam as faltas das pessoas; e Deus ama os benfeitores.”

Este versículo enumera claramente a contenção da raiva (al-kāẓimīna al-ghayẓ) e o perdão às pessoas (al-‘āfīna ‘an an-nās) como características proeminentes dos piedosos e benfeitores, e declara que Deus ama estas pessoas.

3. Buscar Refúgio em Deus Contra Satã:

A raiva é frequentemente acompanhada por tentações satânicas que incitam o ser humano a cometer atos impensados e a dizer palavras impróprias. O Alcorão Sagrado ensina-nos a buscar refúgio em Deus no momento em que estas tentações surgem e a pedir a Sua ajuda. A menção a Deus e o refúgio Nele será uma barreira contra a influência do Satã e um controle da raiva.

O Alcorão Sagrado diz:

“وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” (2)

Tradução: “E se uma sugestão de Satã te alcançar, busca refúgio em Deus; pois Ele é Quem Ouve, o Onisciente.”

Este versículo recomenda explicitamente que, ao enfrentar as tentações satânicas, das quais a raiva é uma manifestação, se busque refúgio em Deus.

4. Paciência (Ṣabr) e Tolerância:

A paciência é a chave para muitas virtudes morais e desempenha um papel central na gestão da raiva. A tolerância perante as adversidades, insultos e comportamentos inadequados dos outros faz com que o ser humano evite reações precipitadas e emocionais. A paciência dá ao indivíduo a oportunidade de escolher a melhor resposta com pensamento e calma.

O Alcorão Sagrado diz:

“وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ” (3)

Tradução: “E certamente vos provaremos com algo de medo, fome, e diminuição de bens, vidas e frutos; e anuncia as boas novas aos pacientes (ṣābirīn).”

Embora este versículo seja sobre a generalidade da paciência perante as dificuldades, ele expressa bem a filosofia da paciência, que também pode ser aplicada no controle da raiva.

5. Perdão e Clemença pelas Más Ações:

Um dos métodos mais poderosos para lidar com a raiva é perdoar e ser clemente com aqueles que nos fizeram mal. Este ato pode parecer difícil, mas a longo prazo traz uma profunda paz espiritual ao indivíduo e erradica a malevolência e a inimizade do seu coração.

O Alcorão Sagrado diz:

“خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ” (4)

Tradução: “Adota o perdão (‘afw), ordena o bem, e afasta-te dos ignorantes (jāhilīn).”

Este versículo recomenda diretamente o “‘afw” (perdão/clemência), que é uma das melhores maneiras de controlar as reações negativas e iradas ao comportamento dos outros. “Afastar-se dos ignorantes” significa também evitar a disputa e a discussão com pessoas ignorantes, o que pode levar à raiva.

6. Lembrança de Deus e Tranquilidade do Coração:

A menção e lembrança de Deus (dhikr Allāh) são a principal fonte de paz para os corações ansiosos e irados. Quando o ser humano se envolve na lembrança de Deus, ele se liberta das tentações satânicas e das emoções negativas, e a tranquilidade regressa ao seu coração.

O Alcorão Sagrado diz:

“الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ” (5)

Tradução: “Aqueles que creram e cujos corações se tranquilizam com a lembrança de Deus. Não é, acaso, com a lembrança de Deus que os corações se tranquilizam?”

Este versículo mostra claramente que a lembrança de Deus é o fator principal para a tranquilidade do coração e, consequentemente, pode ajudar no controle da raiva e da ira.

Portanto, a raiva e a ira são grandes desafios no caminho da perfeição humana. No entanto, seguindo os ensinamentos sábios do Alcorão Sagrado, podemos gerir estas emoções e alcançar a paz e a tranquilidade interior. Conter a raiva, perdoar e ser clemente, buscar refúgio em Deus, paciência e tolerância, perdão e a lembrança de Deus são todas técnicas do Alcorão que não só nos ajudam a controlar a raiva, mas também pavimentam o caminho para o crescimento espiritual e para alcançar o estatuto dos piedosos. Ao agirmos de acordo com estas instruções divinas, podemos ter uma vida mais calma, relações mais saudáveis e uma alma mais pura.

