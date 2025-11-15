Sabedorias do Nahj al-Balaghah 24 / Ajudar os Oprimidos: Expiação para os Grandes Pecados

ABNA Brasil: A Sabedoria 24 do Nahj al-Balaghah é parte da fala do Imam ‘Alī (A.S.), e uma porção dela foi narrada em várias fontes de ḥadīth antes e depois de Sayyid Raḍī.

Alguns pesquisadores citaram este texto de cerca de quarenta fontes de ḥadīth, incluindo fontes importantes do ḥadīth xiita, como Uṣūl al-Kāfī, Man Lā Yaḥḍuruhu al-Faqīh, Biḥār al-Anwār, ‘Ilal al-Sharā’i‘ do Shaykh Ṣadūq, e Wasā’il al-Shī‘ah.

Em muitas destas fontes, a Sabedoria 24 é narrada da seguinte forma:

«وَ قَالَ عَلَیهِ السِّلَامُ: مِنْ کَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ، وَ التَّنْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ.»

“O Imam (A.S.) disse: ‘Entre as expiações para os grandes pecados está socorrer o desamparado e o oprimido e consolar os indivíduos tristes (aflitos).’”

No livro “Tamām Nahj al-Balāghah”, compilado pelo Ḥujjat al-Islām Sayyid Ṣādiq Mūsawī, que se esforçou para reunir todas as palavras do Imam ‘Alī (A.S.), esta frase é citada de forma mais completa:

«مِنْ کَفّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ، وَ مِنْ أَفْضَلِ الْمَکَارِمِ التَّنْفیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ، وَ إِقْرَاءُ الضُّیُوفِ، وَ مِنْ أَفْضَلِ الْفَضَائِلِ اصْطِنَاعُ الصَّنَائِعِ، وَ بَثُّ الْمَعْرُوفِ.»

“Entre as expiações para os grandes pecados está ajudar o oprimido; e entre os mais excelentes atos de nobreza (makārim) está aliviar a tristeza do aflito e receber os hóspedes; e entre as melhores virtudes está fazer boas ações e espalhar o bem.”

Embora o significado das frases na Sabedoria 24 seja claro, se quisermos explicar brevemente algumas das palavras, podemos dizer que “Malhūf” refere-se a qualquer indivíduo oprimido que, por razões, é incapaz de obter o seu direito ou cumprir os seus deveres; portanto, esta palavra tem um significado geral. “Makrūb” deriva da raiz “karb” e é usado para indivíduos que foram afetados pela tristeza em relação a um assunto. “Tanfīs” refere-se ao esforço para remover a tristeza ao eliminar o fator da tristeza; por exemplo, se uma pessoa sofre de tristeza por falta de dinheiro, isso pode ser removido ou reduzido através do apoio financeiro, ou se alguém sofre a perda de um ente querido, a tristeza pode ser eliminada ou reduzida através da expressão de simpatia.

Alguns poetas expressaram estas palavras do Imam ‘Alī (A.S.) de forma poética e literária, dizendo:

Se prestares ajuda ao clamor/ E limpares o suspiro de um coração entristecido, Tornar-se-á a expiação de todo ato feio/ E removerá o pecado do caráter.

É evidente que quase todos os indivíduos, ao longo das suas vidas, cometem pecados, por razões como a ignorância e a negligência, que não podem ser considerados simples e pequenos. Por outro lado, cada pessoa tem o poder de resolver problemas e remover a tristeza do rosto de um muçulmano na medida do seu conhecimento e capacidade. Esta perspetiva sobre as palavras dos Imames Imaculados (A.S.) serve como um terreno para a sua implementação na estrutura da sociedade e aumenta a beleza da comunidade muçulmana.

Referências:

Payām-e Imām, Comentário do Nahj al-Balaghah do Ayātullāh al-‘Uẓmá Makārim Shīrāzī.

Ruwāt wa Muḥaddithīn-e Nahj al-Balāghah, do falecido Professor Muḥammad Dashtī.

Farhang-e Wāzhagān-e Nahj al-Balāghah, do Dr. Manṣūr Pahlawān.

Tarjumah-ye Nahj al-Balāghah Manẓūm, de Umīd Majd.

Sayyid ‘Alī Aṣghar Ḥusaynī / ABNA