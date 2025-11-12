Sabedorias do Nahj al-Balaghah 23 / O Padrão da Grandeza Humana é a Ação; Não a Linhagem!

ABNA Brasil: Sayyid Raḍī narrou o seguinte do Imam ‘Alī (A.S.) na Sabedoria 23 do Nahj al-Balaghah:

«مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ یُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.»

“Aquele cuja ação o atrasar (na ascensão às etapas da perfeição), a sua linhagem não o fará avançar.”

A Lentidão da Ação e a Irrelevância da Linhagem: Uma Sabedoria Repetida no Nahj al-Balaghah

O Hazrat (A.S.) repete esta sabedoria novamente na Sabedoria 389 e, em seguida, narra outro ḥadīth com o mesmo conteúdo do Imam ‘Alī (A.S.): «وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ، لَمْ یَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِه. E noutra narração: Quem perde a sua própria honra e linhagem (ḥasab), a honra e linhagem dos seus antepassados não o beneficiará.»

A Sabedoria 23 do Nahj al-Balaghah foi narrada em algumas fontes de ḥadīth do Mensageiro de Deus (S.A.W.), e parece que alguns narradores a relataram diretamente do Imam ‘Alī (A.S.) e outras narrações foram transmitidas como ditos do Mensageiro de Deus (S.A.W.). Sayyid Raḍī narrou este ḥadīth do Imam ‘Alī (A.S.) no Nahj al-Balaghah e do Mensageiro de Deus (S.A.W.) no livro Al-Majāzāt al-Nabawiyyah. Algumas das fontes de ḥadīth que narraram este ḥadīth destas duas grandes figuras são livros como Shihāb al-Akhbār, Ghurar al-Ḥikam, ‘Uyūn al-Ḥikam, Ghurar al-Akhbār e Biḥār al-Anwār, Tafsīr Fakhr al-Rāzī e Al-‘Iqd al-Farīd de Ibn ‘Abd Rabbih. Algumas fontes de ḥadīth, como o livro Tamām Nahj al-Balāghah, narraram este ḥadīth como parte de um sermão do Imam ‘Alī (A.S.) conhecido na história como "Khutbat al-Wasīlah".

Alargamento do Conceito da Sabedoria: Da Linhagem ao Cargo e Posição Administrativa

Embora as palavras e o conceito destas frases sejam tão claros que dispensam qualquer explicação, e qualquer pessoa, ao observar as suas experiências circundantes, pode encontrar muitos exemplos desta palavra iluminada, se quisermos dar uma perspetiva moderna a esta fala, embora esta narração esteja centrada na "Linhagem" (Nasab), podemos alargá-la do "Nasab" para o "Cargo" (Simt) também.

Indivíduos que alcançaram uma posição administrativa sem as qualificações ou aqueles que assumiram uma responsabilidade no sistema islâmico sem poder e capacidade suficientes, também podem ser exemplos desta narração. Para estas pessoas, se não tiverem um "serviço adequado" e uma "ação meritória", a "manutenção da posição" é difícil, e se alguém for incompetente neste aspeto, sem dúvida será forçado a deixar o seu cargo.

O Estatuto de “Min Ahli al-Bayt” (De Nós, Povo da Casa): Uma Virtude Adquirida com Taqwā

No final, deve-se acrescentar que alcançar o estatuto de “Min Ahl al-Bayt (A.S.)” é uma das maiores virtudes que um ser humano pode alcançar, um estatuto que Hazrat Salmān (A.S.) alcançou, e os Ahl al-Bayt (A.S.) tornaram o caminho para alcançar esta posição evidente para todos.

Numa narração do Imam Ṣādiq (A.S.) é dito: «مَنِ اتَّقی مِنکُم وأصلَحَ فَهُوَ مِنّا أهلَ البَیتِ. قیلَ لَهُ: مِنکُم یَا بنَ رَسولِ اللّهِ؟! قالَ: نَعَم مِنّا، أما سَمِعتَ قَولَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ: «ومَن یَتَوَلَّهُم مِنکُم فَإِنَّهُ مِنهُم»، وقَولَ إبراهیمَ علیه السلام: «فَمَن تَبِعَنی فَإِنَّهُ مِنّی.»

“Aquele entre vós que for piedoso (muttaqī) e justo, ele é de nós, o Povo da Casa. Foi-Lhe perguntado: ‘De vós, ó Filho do Mensageiro de Deus?!’ Ele disse: ‘Sim, de nós. Não ouviste a Palavra de Deus, o Poderoso e Glorioso: ‘E aquele entre vós que os tomar por amigos, certamente ele é um deles,’ e a Palavra de Ibrāhīm (A.S.): ‘Portanto, aquele que me seguir, certamente ele é de mim?’!”

