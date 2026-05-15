Dhikr Poderoso Após a Oração Transmitido por Sheikh Tusi no “Misbah al-Mutahajjid”

Após as orações obrigatórias, é altamente recomendado recitar este belo conjunto de declarações de fé (dhikr) que Sheikh Tusi registrou em seu livro clássico:

«شیخ طوسى» در کتاب «مصباح المتهجّد» این جملات برای بعد نماز نقل کرده است:

لاٰ اِلـٰهَ اِلَّا اللهُ اِلٰهاً وٰاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ،

لاٰ اِلـٰهَ اِلَّا اللهُ وَلاٰ نَعْبُدُ اِلّٰا اِیّٰاهُ، مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ،

لاٰ اِلـٰهَ اِلَّا اللهُ رَبُّنٰا وَرَبُّ آبٰائِنَا الْأَوَّلینَ،

لاٰ إلـٰهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَاَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ{3} الْأَحْزٰابَ وَحْدَهُ،

فَلَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ، یُحْیى وَیُمیتُ، وَیُمیتُ وَیُحْیى، وَهُوَحَىٌّ لاٰ یَمُوتُ،

بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلىٰ کُلِّ شَىْءٍ قَدیرٌ.{1}

«Não há divindade senão Allah, como único Deus, e nós somos submissos a Ele… Não há divindade senão Allah, somente Ele, somente Ele, somente Ele… Ele cumpriu Sua promessa, deu vitória ao Seu servo, honrou Seu exército e derrotou os inimigos sozinho… A Ele pertence o reino e a Ele pertence todo o louvor… Em Sua mão está todo o bem, e Ele tem poder sobre todas as coisas.»

Explicação e Significado Profundo

Este dhikr é uma declaração completa de Tawhid (Unicidade de Allah) que combina vários aspectos importantes:

Unicidade na Adoração Afirmação clara de que só Allah é digno de ser adorado, com sinceridade total, mesmo que os outros não gostem. Unicidade na Criação e Senhoria Allah é o Senhor de todos nós e de nossos antepassados. Vitória Divina Lembra que Allah sempre cumpre Suas promessas, ajuda Seus servos, fortalece os crentes e derrota os inimigos da verdade — sozinho, sem necessidade de ajuda de ninguém. Poder Absoluto Todo o bem está nas mãos de Allah, e Ele tem controle total sobre vida, morte e todos os assuntos.

Exemplos Práticos de Uso

Após cada oração: Recitar este dhikr traz paz ao coração e reforça a fé.

Recitar este dhikr traz paz ao coração e reforça a fé. Em momentos de dificuldade: Quando você sente medo, ansiedade ou pressão, recitar “Ele cumpriu Sua promessa, deu vitória ao Seu servo…” traz esperança e confiança em Allah.

Quando você sente medo, ansiedade ou pressão, recitar “Ele cumpriu Sua promessa, deu vitória ao Seu servo…” traz esperança e confiança em Allah. Para fortalecer a determinação: Quem está lutando por uma causa justa (defesa da religião, ajuda aos necessitados, etc.) encontra força ao lembrar que “Allah honrou Seu exército e derrotou os inimigos sozinho”.

Quem está lutando por uma causa justa (defesa da religião, ajuda aos necessitados, etc.) encontra força ao lembrar que “Allah honrou Seu exército e derrotou os inimigos sozinho”. Para proteção e barakah: Muitos fiéis o recitam diariamente para aumentar o sustento, proteção e sucesso em seus assuntos.

Mensagem Final

Este dhikr não é apenas palavras — é uma renovação da fé e um lembrete constante de que Allah é suficiente. Ele transforma a oração em um momento de conexão profunda com o Criador e nos enche de confiança divina.

Que Allah aceite nossas orações e faça com que este dhikr esteja sempre em nossa língua e em nossos corações.

🤲 Allahumma aj’alna min at-tawwabin wa aj’alna min al-mutatahhirin.