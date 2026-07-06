O povo que permaneceu fiel ao seu compromisso

Nos momentos decisivos da história, o destino das nações não é determinado apenas pelas decisões de seus líderes, mas também pela presença e pela firmeza de seu povo. Quando a preservação da segurança, da independência e da dignidade de uma nação depende da participação coletiva, a presença popular transforma-se em uma verdadeira missão social. Nesse contexto, o que adquire valor não é apenas o resultado final, mas o cumprimento do dever e a fidelidade ao compromisso que um povo assumiu com seus ideais e sua identidade.